SPD: „Wir müssen an die Pflegeversicherung ran“

Der Bundesfraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Mützenich, besuchte mit Bundestagskandidat Tim-​Luka Schwab und Staatssekretär Christian Lange die Sozialstation in Lorch.

Dienstag, 31. August 2021

Gerold Bauer

Die Kandidaten, die sich zur Bundestagswahl stellen, bekommen in der Regel Unterstützung auch aus Berlin. So auch der SPD-​Kandidat und Gmünder Stadtrat Tim-​Luka Schwab. Dafür kam nicht nur Staatssekretär Christian Lange mit Schwab zusammen zur Lorcher Sozialstation, sondern auch der Vorsitzende der SPD-​Bundestagsfraktion Dr. Rolf Mützenich, MdB. Gemeinsam mit weiteren SPD-​Mitgliedern aus Lorch – hörten sie sich zunächst die Sorgen und Nöte der Sozialstation an. Aus dem Alltag der Lorcher Einrichtung.





Die RZ berichtet über den Besuch des hochrangigen SPD-​Politikers in der Mittwochausgabe!



