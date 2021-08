CDU-​Kanzlerkandidat Laschet sagt Gmünd-​Termin ab

Seine für Freitag geplante Wahlkampftour hat der nordrhein-​westfälische Ministerpräsident und CDU-​Kanzlerkandidat Armin Laschet abgesagt. Das sind die Hintergründe.

Mittwoch, 04. August 2021

Er sei mit den vorbereitenden Gesprächen für die Sonder-​Ministerpräsidentkonferenz am Dienstag in Berlin bei Kanzlerin Angela Merkel unabkömmlich, teilt die CDU-​Bundestagskandidatin Inge Gräßle mit. Auch der Termin in Aalen ist abgesagt. Hintergrund ist die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe. Ein Ersatztermin werde in der nächsten Woche mitgeteilt. CDU-​Bundestagskandidatin Dr. Inge Gräßle bedauert die Verschiebung und setzt nun auf einen Nachhol-​Termin.

