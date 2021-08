Mehr Tote durch Corona

Foto: tv

In der Pandemie war die sogenannte Übersterblichkeit in vielen Ländern höher als in anderen Jahren. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Mittwoch, 04. August 2021

Thorsten Vaas

30 Sekunden Lesedauer



100

50

100

000

110

140

110

100

110

320

310

Ein deutsch-​israelisches Forscherteam hat die Sterbedaten während der Corona-​Pandemie von rundLändern in vergleichbarer Form aufbereitet. Ein Ergebnis: Die Übersterblichkeit – die Zahl der Toten über die gewöhnlich zu erwartende Sterblichkeit hinaus – lag in Deutschland unter der europäischer Nachbarländer. Mit rundzusätzlichen Toten proEinwohnern habe Deutschland in der Pandemie eine viel geringere Übersterblichkeit erfahren als umliegende europäische Länder (Niederlande:; Belgien:; Frankreich:; Schweiz:; Österreich:, Tschechien:; Polen:) – ausgenommen Dänemark, das keine Übersterblichkeit verzeichnet habe.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



96 Aufrufe

122 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen