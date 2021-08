Start in die Fußballsaison 2021 /​ 22 : 1 . FC Normannia Gmünd im Fokus

Foto: Astavi

Auch in diesem Jahr stellt die Rems-​Zeitung die Fußballvereine aus der Region vor dem Saisonstart vor. Los geht es mit dem Fußball-​Verbandsligisten 1 . Normannia Gmünd. Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic hofft auf eine bessere Position in der Tabelle als im Vorjahr.

Mittwoch, 04. August 2021

Alex Vogt

Zlatko Blaskic ist seit dem 1 . Januar 2020 Trainer des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd, die beiden vergangenen coronabedingt abgebrochenen beziehungsweise annullierten Verbandsliga-​Spielzeiten beendete die Normannia auf den Tabellenplätzen drei und sechs. In dieselbe Tabellenregion soll es in der neuen Saison wieder gehen, hat sich doch an der Zielsetzung, vorne mitmischen zu wollen, nichts geändert.





Was Zlatko Blaskic über die Vorbereitung, die Neuzugänge und das Saisonziel des 1 . FC Normannia Gmünd sagt, lesen Sie in einer ausführlichen Saisonvorschau in der Rems-​Zeitung vom 4 . August.



