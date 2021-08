Corona– Lambda-​Variante weniger gefährlich als befürchtet

Ein Immunuloge und die Weltgesundheitsorganisation WHO reagieren gelassen auf neue Studienergebnisse aus Japan. Dabei geht es um die Lambda-​Variante des Corona-​Virus.

Donnerstag, 05. August 2021

Thorsten Vaas

27 Sekunden Lesedauer



Auch nach einer Veröffentlichung aus Japan sieht ein deutscher Immunologe in der sogenannten Lambda-​Variante des Coronavirus noch keinen Grund zur Besorgnis. Er glaube, die Daten aus Japan würden derzeit überinterpretiert, teilte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, am Mitt-​woch auf Anfrage der Deutschen Presse-​Agentur mit. Die Daten zeigten, dass Lambda in Laborversuchen etwas ansteckender sei als das ursprüngliche Virus, aber nicht ansteckender als die Delta-​Variante.

