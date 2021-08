Das Team Deutschland I bei der Footvolley-​EM: Mitch und Dennis Weber

Foto: Klaiber

Die beiden Brüder Mitch und Dennis Weber können als Team Deutschland I bei der Sparkassen-​Footvolley-​Europameisterschaft auf dem Gmünder Johannisplatz eine EM-​Medaille erreichen. Sie bestreiten das erste EM-​Spiel an diesem Freitag um 17 Uhr gegen Portugal II.

Donnerstag, 05. August 2021

Alex Vogt

Los geht es an diesem Freitag ab 16 . 30 Uhr, fortgesetzt wird das EM-​Turnier dann am Samstag und Sonntag beide Male ab 9 Uhr – jeweils bis in die Abendstunden unter Flutlicht.





Wie sich Mitch und Dennis Weber auf die Footvolley-​EM vorbereitet und was sie sich für das Turnier in Schwäbisch Gmünd vorgenommen haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 6 . August.



Das Brüderpaar Mitch und Dennis Weber,undJahre jung, mischt seit ein paar Jahren in der europäischen Footvolley-​Elite mit. Eine Medaille bei der Sparkassen-​Footvolley-​Europameisterschaft auf dem Gmünder Johannisplatz scheint dieses Jahr nicht unmöglich.

