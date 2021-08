Fußgängerzone in Schwäbisch Gmünd: Ja, aber mit Parklösungen

Die Fußgängerzone in der Vorderen Schmiedgasse hat eine Diskussion verursacht, die auch die Fußgängerzone am Marktplatz einbezieht. Dr. Werner Biechele, seit 50 Jahren Apotheker in der Johannis Apotheke, möchte Gespräche führen, um zufriedenstellende Parkplatzlösungen für Geschäftsleute, Kunden und Mieter zu finden.

Donnerstag, 05. August 2021

Dr. Werner Biechele hat vor 50 Jahren die Johannis Apotheke auf dem Gmünder Marktplatz übernommen, die inzwischen von seiner Tochter Natalie Biechele geführt wird. Wer schon so lange direkt auf dem Marktplatz arbeitet, hat die großen Veränderungen der Innenstadt in den vergangenen 50 Jahren in erster Reihe mitverfolgt. So sieht Werner Biechele eben auch die zwei Seiten der Medaille.





Wie er die Situation rund um den Marktplatz sieht, und was er sich von Gesprächen zwischen Anliegern und Stadtverwaltung verspricht, erzählt er in der Rems-​Zeitung am 6 . August.



