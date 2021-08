Gmünd: Telefon-​Störung in der Erwin-​Rommel-​Straße

Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Seit Freitag, 23 . Juli, gibt es eine Telefonstörung in der Erwin-​Rommel-​Straße in Schwäbisch Gmünd. Grund ist ein beschädigtes Kabel. Bis das repariert ist, wird es wohl noch dauern.

Donnerstag, 05. August 2021

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer



Denn die Reparatur sei recht zeitaufwändig, schreibt die Telekom auf Anfrage der Rems-​Zeitung. Zwar habe man den Fehler im Verzweigerkabel lokalisieren können, der Tiefbau konnte allerdings aufgrund des Starkregens in jüngerer Vergangenheit noch nicht stattfinden. Damit diese Kunden weiter erreichbar bleiben, könne eine kostenlose Rufumleitung auf Mobilfunkgeräte beantragt werden. Der Service sei an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Nummer 0800 330 1000 erreichbar.







Warum die Arbeiten so lange dauern, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



156 Aufrufe

114 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen