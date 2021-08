Kreisbauern: Hubert Kucher kritisiert Politik

Foto: Wolfgang Dirscherl /​pix​e​lio​.de

Der Landkreis und der Kreisbauernverband haben über den bisherigen Verlauf des Erntejahres informiert. Der Kreisbauernverbandsvorsitzender Hubert Kucher ging dabei mit der Politik hart ins Gericht.

Freitag, 06. August 2021

Thorsten Vaas

Trotz des feuchten Wetters fällt die Ernte auf der Ostalb nicht schlecht aus. Dennoch hielt der Kreisbauernverbandsvorsitzende Hubert Kucher eine flammende Rede und zeigte sich unzufrieden mit der Politik, die die Landwirte mit immer neuen Regularien in den Ruin treiben würde.







Was die Landwirte fordern und wie die Ernte auf der Ostalb ausfällt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



