Ostalbwetter: Der August lässt uns im Regen stehen

Foto: cal

Der Hochsommer in Schwäbisch Gmünd und Umgebung fühlt sich bisher an wie ein Oktober. Auch für das Wochenende sind die Aussichten wieder schlecht, und in der Wetterchronik gibt es derzeit etliche Ausreißer. Die zweite Monatshälfte könnte aber normaler werden.

Freitag, 06. August 2021

Edda Eschelbach

27 Sekunden Lesedauer



Das Augustwetter lässt zu wünschen übrig. Mit extrem wechselhaften Bedingungen, einer Durchschnittstemperatur von nur 16 , 6 Grad in Schwäbisch Gmünd (laut Wet​terkon​tor​.de) und einer durchaus herbstlichen Stimmung, die sich vor allem durch vermehrten Niederschlag bemerkbar macht, zeigt der Klimawandel uns laut Meteorologe Andreas Neumaier auch einmal seine kühle Seite.





Was der Wetterexperte sonst noch über das Wetter und seine Kapriolen weiß, berichtet er am 7 . August in der Rems-​Zeitung.



