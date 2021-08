RZ-​Serie „Die Landfrauen“: Entwicklungspolitik gehört zum Angebot

Foto: Landfrauenverband Württemberg-​Baden

Der Entwicklungspolitische Arbeitskreis des Landfrauen-​Kreisverbands Schwäbisch Gmünd sorgt im Bildungsprogramm für Informationen und ein umfassendes Verständnis für die Probleme von Menschen anderer Kulturen. Mit gezielten Projekten werden zudem Frauen zum Beispiel in Afrika unterstützt.

Freitag, 06. August 2021

Edda Eschelbach

Barbara Weber aus Waldstetten ist im Ostalbkreis zunächst bekannt für ihr Engagement im Verein Hilfe für Togo. Hier ist sie zusammen mit ihrem Mann seit rund 30 Jahren vom Schlatthof aus aktiv. Dies allein schon prädestiniert sie für den Entwicklungspolitischen Arbeitskreis im Gmünder Kreisverband der Landfrauen, bei dem sie sich seit 22 Jahren engagiert. Gegründet wurde der Entwicklungspolitische Arbeitskreis 1989 .





Welche Bildungsangebote der Entwicklungspolitische Arbeitskreis einbringt, und welche Projekte, zum Beispiel in Afrika, die Landfrauen ermöglichen, steht in der Rems-​Zeitung am 6 . August.



