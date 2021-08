Schwäbisch Gmünd: Vollsperrung nach Unfall

Foto: cal

Nach einem Unfall musste die Landstraße im Bereich der Buchauffahrt am Freitag für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Zwei Personen wurden verletzt.

Freitag, 06. August 2021

Ein-​Jähriger war gegenUhr auf der Strecke im Bereich der Buchauffahrt abwärts Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs und kam dabei mit seinem Transporter auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden-​jährigen Autofahrer zusammen. Der-​Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Beteiligte wurden verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.Der Sachschaden beläuft sich aufEuro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. AbUhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.