Veranstaltungen in Gmünd: Bühnenzauber im Remspark bis Oktober

Foto: nb

Der Bühnenzauber im Remspark hält weiter an. Im Rahmen eines Pressegesprächs wurden am Donnerstag die kommenden Veranstaltungen vorgestellt. „CCS trifft Remspark-​Bühnenzauber“ wird bei freiem Eintritt am 13 . August über die Bühne gehen.

Freitag, 06. August 2021

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer



500





Was alles geplant ist in den kommenden Wochen das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Platz für dieBesucher wird auf der Wiese zwischen Rokokoschlösschen und Leutze-​Saal geschaffen; ebenso vor der Remspark-​Bühne. „Die Stühle kommen raus, die Bierschrannen rein“, erklärt CCS-​Geschäftsführer Jonas Grill. Ein Feuerwerk wie bei der CCS-​Partynight üblich wird es nicht geben. Grill verspricht aber ein musikalisches Feuerwerk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



114 Aufrufe

95 Wörter

41 Minuten Online



Beitrag teilen