Alkoholisiert: Betrunkener Pedelec-​Fahrer flüchtet vor Polizei

Mit seinem Pedelec war ein Mann im Raum Ellwangen am Samstag in aller Frühe unterwegs, als er einer Polizeistreife auffiel, weil er nicht mehr geradeaus fahren konnte. Als ihn die Polizisten anhalten wollten, ergriff er die Flucht. Weit kam er mit seinen 1 , 4 Promille aber nicht.

In den frühen Samstagmorgenstunden gegenUhr bemerkte eine Streife des Polizeireviers Ellwangen einen Pedelec-​Fahrer, der die Kaus Espachweiler kommend in Richtung Schrezheim in Schlangenlinien entlangfuhr und hierbei auch mehrmals auf die Gegenfahrspur kam. Trotz mehrfacher Anhalteaufforderungen durch die Beamten setzte der Zweiradfahrer seine Fahrt fort. In Schrezheim bog der Mann schließlich in mehrere Seitenstraßen ab, ehe er in der Johann-​Baptist-​Bux-​Straße in einen Garten fuhr. Dort setzte er seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber schnell von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme stürzten der-​jährige Radfahrer und einer der Beamten in ein dortiges Gewächshaus. Der Radfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen, das Gewächshaus wurde beschädigt. Ein Alkoholtest bei dem jungen Radfahrer ergab einen Wert von überPromille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

