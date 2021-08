Entwarnung in Gmünd: Gesuchter Mann von Polizei festgenommen

Fotos: zi

Die Gefahrenlage in Schwäbisch Gmünd ist vorüber. Die Polizei hat am Samstagmorgen einen Mann im Bereich der Kaspar-​Vogt-​Straße festgenommen.

Samstag, 07. August 2021

Thorsten Vaas

Mit starken Kräften war die Polizei seit Samstagmorgen umUhr im Einsatz. Schwer bewaffnete Beamte wurden in die Stadt beordert, am Himmel kreiste ein Hubschrauber. Denn eine Anruferin meldete der Polizei, dass eine männliche Person sich im Bereich des Rokkoko-​Schlösschens im Stadtgarten aufhalte, hierbei laut und aggressiv herumschreie. Der Mann habe zudem eine Axt bei sich getragen. „Dann ist die ganze Maschinerie angelaufen“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Sofort wurden mehrere Streifen ins Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd entsandt, um nach der Person zu fahnden. GegenUhr wurde die Axt gefunden. Auch die Wohnung der gesuchten Person in der Bismarckstraße wurde hierbei von Spezialeinsatzkräften durchsucht.