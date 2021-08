Großeinsatz der Polizei: Hubschrauber kreist über Schwäbisch Gmünd

Aktuell ( 7 . August, 10 Uhr) läuft ein Polizeieinsatz mit Hubschrauber in Schwäbisch Gmünd. Seit einiger Zeit steht der Hubschrauber über dem Bereich Buchstraße /​Bismarckstraße.

Samstag, 07. August 2021

Edda Eschelbach

Die Meldung wird aktualisiert, sobald neue Informationen zur Verfügung stehen.

Es sind zahlreiche Polizeieinsatzkräfte — in Schutzkleidung und bewaffnet — vor Ort. Auch mehrere Fahrzeuge mit Rettungskräften sind vor Ort im Einsatz. Über den Anlass des Hubschraubereinsatzes gibt es derzeit noch keine Informationen von der Polizei. Der Einsatzbereich im Bereich der Buchstraße ist derzeit abgesperrt. Es finden Durchsuchungen in Gebäuden in der Bismarckstraße statt.

