Rätselhafte Erkältungswelle im Sommer

Foto: S. Hofschlaeger /​pix​e​lio​.de

Kinderärzte verzeichnen nach der Lockerung der Corona-​Schutzmaßnahmen mehr Erkältungskrankheiten. Das war zwar erwartet worden – aber doch nicht mitten im Sommer. Wir erklären die Hintergründe.

Samstag, 07. August 2021

Thorsten Vaas

40 Sekunden Lesedauer



Maskenpflicht, Abstandsregeln und fleißiges Händewaschen: Die Corona-​Schutzmaßnahmen haben Europa im Winter die obligatorische Grippe-​Welle und viele tropfende Kindernasen erspart. Doch mit den Lockerungen und fallenden Masken kehren auch die Erkältungserkrankungen zurück. Nur häufiger und vor allem früher als erwartet. „Es sind zurzeit alle krank, mein Mann und mein Sohn auch“, berichtet die Kinderärztin Kathrin Remshardt. „Wir haben derzeit die typischen respiratorischen Viren, die wir nur aus dem Winter kennen. Am meisten fällt es auf bei dem RS-​Virus , dem Respiratorischen Synzytial-​Virus“, erklärt die Obfrau der Stuttgarter Kinder– und Jugendärzte. „Das gab es noch nie, dass RSV im Sommer in signifikantem Umfang aufgetreten ist. Und wir haben eine RSV-​Welle in ganz Europa.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



101 Aufrufe

160 Wörter

23 Minuten Online



Beitrag teilen