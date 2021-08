Unimog-​Papst Egon Stiller hat geheiratet

Fotos: Gerhard Nesper

Wer kennt ihn nicht? Egon Spiller, von 1966 bis 1996 Dirigent der Kolpingskapelle und Gmünder Unimog-​Papst, heiratete am Samstag in der St. Laurentius Kapelle in Waldstetten seine Lebensgefährtin Angelica Beaumont-​Spiller.

Samstag, 07. August 2021

Gerhard Nesper

Nach dem Segen durch Diakon Schwarz machten sich die Gäste auf ins Hofcafé nach Herdtlinsweiler, wo dieser Festtag gebührend gefeiert wurde. Und was lag da näher, als einen Korso mit neun in den-​er Jahren hergestellten Unimogs zu veranstalten, organisiert vom „Gmender Unimogler Stammtisch“, wobei Egon Spiller in einem festlich geschmückten Fahrzeug zahlreiche Blechbüchsen hinter sich herzog und dabei für den richtigen Festsound sorgte. Der Gottesdienst wurde musikalisch mitgestaltet von Paul Horsch an der Orgel, Bruno Kottmann mit der Trompete, Svenja Baur am Keybord und zusammen mit David Zimmermann als Gesangsduo. Was der Pfarrer den Eheleuten mit auf den Weg gab, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

