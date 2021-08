Workshop mit Reitpädagogin: Im Fokus stehen die Kinder

Den Fokus auf die guten Dinge im Leben legen, die eigenen Grenzen wahrnehmen und setzen, lernen mit Konfliktsituationen umzugehen und Verantwortung zu übernehmen – das stand im Mittelpunkt des Workshops für Kinder, den Reitpädagogin Birgit Lasermann und Diplom-​Sozialpädagogin Jessica Hrusa am Rande einer Pferdekoppel von Frickenhofen durchgeführt haben.

Samstag, 07. August 2021

Nicole Beuther

Körperwahrnehmung – darum geht es unter anderem beim Workshop mit Reitpädagogin Birgit Lasermann.







Warum es bei dem Workshop nicht ausschließlich ums Reiten geht und welche Tipps Jessica Hrusa den Kindern mit auf den Weg gibt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



In der Ferne ziehen dunkle Wolken am Himmel auf, immer wieder weht ein frischer Wind. Gut möglich, dass sich schon bald ein heftiger Regenschauer über der Pferdekoppel am Rande von Frickenhofen ergießt. Als Sorina die Augen schließt, die Arme weit von sich streckt und auf dem Rücken von Pferd Galsi langsam über den Reitplatz trabt, da ist das alles ganz weit weg. Die Achtjährige macht einen entspannten Eindruck. Sie ist ganz bei sich, verlässt sich automatisch auf ihr Gleichgewicht und genießt diesen Moment sichtlich.

