Fahrzeug überschlägt sich an der Ausfahrt Schorndorf-​West

Glück im Unglück hatte ein 20 -​jähriger Autofahrer, der am Samstagnachmittag auf der B 29 unterwegs war. Sein Fahrzeug überschlug sich, er blieb unverletzt und auch seine Beifahrerin trug nur leichte Verletzungen davon.

Sonntag, 08. August 2021

Am Samstagnachmittag gegenUhr befuhr ein-​jähriger Chevrolet Lenker die Baus Richtung Winterbach kommend. Er nahm die Ausfahrt Schorndorf-​West. In der Rechtskurve kam er bei Regen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Hier überschlug sich das Fahrzeug einmal komplett und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Die-​jährige Beifahrerin wurde leicht an der Hand verletzt, der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca.Euro.

