Gedenkfest in Gschwend: Einholung des Garbenwagens 1817

Foto: wpf

Am Samstag wurde in Gschwend wieder der Einholung des ersten Garbenwagens gedacht. Entstanden ist diese Tradition der evangelischen Kirchengemeinde im Jahr 1817 , nach dem „Jahr ohne Sommer“.

Sonntag, 08. August 2021

Edda Eschelbach

31 Sekunden Lesedauer



Der Ursprung des Gschwender Traditionsfestes liegt weit zurück und weit weg: Ein Vulkanausbruch in Indonesien hatte gigantische Mengen Asche und Staub in die Atmosphäre geschleudert, das Klima änderte sich, es wurde kälter mit gravierenden Folgen für die Landwirtschaft. Württemberg war davon besonders betroffen, es gab eine Hungersnot, an deren Folge viele Menschen zugrunde gingen. Als 1817 erstmals wieder eine gute Ernte eingefahren wurde, wurde der erste mit Brotgetreide beladene Erntewagen vor die Kirche gefahren und ein Dankgottesdienst gefeiert.







Wie in Gschwend trotz des Regens am Samstag gefeiert wurde, steht am 9 . August in der Rems-​Zeitung.



202 Aufrufe

126 Wörter

2 Stunden Online



