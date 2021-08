Geschichtspfad in Spraitbach: Wo einst die Feuerwehr gegründet wurde

Wie ein „roter Faden“ zieht sich der Spraitbacher Geschichtspfad mit verschiedenen Tafeln durch den Jahreslauf und durch die Gemeinde selbst. Am Samstag wurde Nummer 6 enthüllt.

Sonntag, 08. August 2021

Edda Eschelbach

Wo der Kohlweg und die Buchstraße in die Hagenbuchstraße münden, stand von 1937 bis zum Abriss in den 70 -​er Jahren ein Gebäude mit angebautem Waschhaus, in dem der Farrenstall und das Feuerwehrdepot untergebracht waren. Mit der Tafel, den Bildern und dem Textteil wird an diesen einst so wichtigen Platz erinnert.





Die Rems-​Zeitung berichtet am 9 . August über die Anfänger der Spraitbacher Wehr und die Enthüllung der 6 . Tafel des Geschichtspfads.



