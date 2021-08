Normannia Gmünd: 1 : 1 -Unentschieden bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen

Zum Saisonauftakt ist der Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen angetreten. Die Normannia war durch Alexander Aschauer ( 16 .) in Führung gegangen, ließ dann aber in der zweiten Hälfte nach und musste sich am Ende mit einem 1 : 1 -Unentschieden begnügen.

Sonntag, 08. August 2021

Alex Vogt

Von Beginn an drückten die Gmünder die Echterdinger auf dem Kunstrasenplatz in ihre eigene Hälfte und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Durch Alexander Aschauer konnte in der 16 . Minute aber nur eine davon zur 1 : 0 -Pausenführung genutzt werden — die Normannia hätte eigentlich weitaus höher führen müssen.

In den zweiten 45 Minuten ließen die Normannen dann nach und mussten in der 69 . Minute durch Ribeiro den Ausgleich hinnehmen. Bis zum Schluss folgten Chancen auf beiden Seiten, auf Seiten der Gäste setzte Jermain Ibrahim nach 87 Minuten noch einen Linksschuss an den Innenpfosten.







Was Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic zu diesem 1 : 1 -Unentschieden sagt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 9 . August.











