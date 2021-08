Backnang: Kind von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein siebenjähriger Junge ist am Montag in Backnang von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Junge erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

GegenUhr war ein-​jähriger Autofahrer auf der Sulzbacher Straße in Backnang unterwegs und nahm am Kreisverkehr zur Talstraße die erste Abfahrt. Dabei übersaht er einen siebenjährigen Jungen, der auf seinem Fahrrad den dortigen Fußgängerweg zum Queren der Straße nutze. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte mussten das Kind vor Ort reanimieren. Der Junge wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

