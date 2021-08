Bocksgasse in Gmünd: Mister Lady Mode schließt

Nach dem Umzug von Deichmann ins City-​Center und der Schließung der Douglas-​Filiale schließt mit dem Bekleidungsgeschäft Mister Lady Mode ein weiteres Ladengeschäft in der Gmünder Bocksgasse für immer seine Türen.

Montag, 09. August 2021

Nicole Beuther

Über die Nachmieter hier und in den anderen leerstehenden Geschäften der Bocksgasse ist noch nichts bekannt.







Wie die anderen Geschäfte in der Bocksgasse die Situation bewerten, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Wir schließen Ende September“, erklärt eine Mitarbeiterin. Allerdings sei dies vor Corona schon klar gewesen. „Das hängt mit den Umsatzzahlen zusammen“, so die Mitarbeiterin zu den Gründen.

