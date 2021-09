Bürgermeisterwahl in Heubach: Helmut Dannecker bewirbt sich als Kandidat

Foto: heda

Helmut Dannecker heißt ein weiterer Kandidat, der sich um die Stelle des Bürgermeisters in Heubach bewirbt. 1977 in Mutlangen geboren, lebt der 43-​jährige Vater von drei Kindern derzeit in Plüderhausen.

Mittwoch, 01. September 2021

Edda Eschelbach

21 Sekunden Lesedauer



Helmut Dannecker ist bereits seit 2005 angestellt beim Schwäbisch Gmünder DRK-​Kreisverband – Abteilung Rettungsdienst. Er arbeitet als Notfallsanitäter in der Notfallrettung. Zusätzlich ist er seit mehreren Jahren auch Wachenleitung der Rettungs– und Notarztwache in Heubach.





Was ihn bewogen hat, sich für den Chefsessel im Heubacher Rathaus zu bewerben, erklärt er in der Rems-​Zeitung am 2. September.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



74 Aufrufe

87 Wörter

20 Minuten Online



Beitrag teilen