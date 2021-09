Bürgermeisterwahl in Heubach: Sebastian Fritz denkt über Kandidatur nach

Der Gmünder Stadtrat und Fraktionsvorsitzende der Linken, Sebastian Fritz, trägt sich mit dem Gedanken, sich als Bürgermeister in Heubach zu bewerben. Ein wichtiger Aspekt ist für ihn dabei die interfraktionelle Zusammenarbeit.

Mittwoch, 01. September 2021

Edda Eschelbach

Die Bewerbungen für die frei werdende Bürgermeisterstelle in Heubach kommen noch schleppend. Ein möglicher dritter Bewerber hat nun – quasi aus dem Urlaub – mitgeteilt, dass er sich derzeit ernsthaften Überlegungen widme, eine Bewerbung für den Chefposten im Heubacher Rathaus abzugeben: der langjährige Gmünder Stadtrat und Vorsitzender der Fraktion Die Linke, Sebastian Fritz.







