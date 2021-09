Dr. Niklas Konzen will das Wissen des Stadtarchivs nach außen tragen

Foto: gbr

Dr. Niklas Konzen ist nun Herr über sehr viel gespeichertes Wissen im Gmünder Stadtarchiv. Dort soll dieses Wissen aber nicht „eingeschlossen“ bleiben, sondern durch Bücher und Hefte, aber auch durch Vorträge und auf digitalem Wege nach außen getragen werden.

Mittwoch, 01. September 2021

Gerold Bauer

Der neue Gmünder Stadtarchivar Dr. Niklas Konzen tritt am 1. September seinen Dienst an. Der 43-​Jährige hatte seinerzeit mit einer Forschungsarbeit über die politischen und kriegerischen Aktivitäten von Hans von Rechberg († 1464) promoviert. Der Raum Gmünd ist ihm daher schon durch seine Forschungsarbeit bekannt. Er studierte Geschichte, Anglistik und Politikwissenschaft an der Uni Tübingen.







Die Rems-​Zeitung portraitiert am 1. September einen Mann, der zwar wie alle Archivare „süchtig“ nach Aktenstaub ist, aber der sich nicht hinter alten Büchern und Dokumenten versteckt, sondern den Kontakt mit der Bürgerschaft sucht.



