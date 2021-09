Mutlangen: Vorbereitungen für die Hochzeit des Jahres heute auf dem Lammplatz

Ganz Mutlangen ist auf den Beinen, um die Hochzeit des Jahres vorzubereiten. Erst am frühen Mittwochmorgen war bekannt geworden, dass die Riesensause dort stattfinden wird.

Die Mutlangerin Annika Weber wird mit dem Radio-​-​Moderator „Tacho-​Timo“ vor die Standesbeamtin Bürgermeisterin Stephanie Esswein treten. Annikas aktueller Ehemann Sascha Weber muss jedoch nicht Angst haben, dass es zuvor zur Scheidung kommt. Die Hochzeit geht zwar mit einem großen Bahnhof über die Bühne, doch eine amtliche Unterschrift für die Eheschließung wird es nicht geben. Es handelt sich um eine Spaß-​Challenge, bei der die jeweils kurzfristig ausgewählte Gemeinde eine überraschende Aufgabe bekommt. Ehegatte Sascha Weber hatte die Bewerbung für die „Eheschließung“ seiner Frau bei Radioeingereicht. Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass Mutlangen an der Reihe ist. Seitdem laufen die Telefone heiß. Bürgermeisterin Esswein hat sogar die Feuerwehr alarmiert und den Musikverein mobilisiert. Der Lammplatz wird in eine Location für die „Traumhochzeit“ vorbereitet. Annika Weber wird eilends als Braut, „Tacho-​Timo“ als Bräutigam hergerichtet und aufgehübscht. Hochzeits– und Zaungäste sind willkommen! Ab etwaUhr kann das Spektakel im Herzen Mutlangen bewundert werden. Zur Mittagszeit sollen dann die Hochzeitsglocken läuten.

