Bürgermeisterwahl: Jörg Pfisterer kandidiert in Heubach

Ein weiterer Kandidat wirft seinen Hut in den Ring: Jörg Pfisterer aus Bettringen will Bürgermeister in Heubach werden.

Freitag, 10. September 2021

Thorsten Vaas

Der 42-​Jährige stehe für eine Politik der offenen Türen und setzte auf offene, ehrliche und aufrichtige Kommunikation. „Es reiz mich schon lange, den Bürgermeister-​Job zu machen“, sagt Pfisterer im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.







Für was er sich einsetzen möchte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



