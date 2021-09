Schwäbisch Gmünd: Zirkus Alaska zieht weiter

Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen: An diesem Wochenende reist der Zirkus Alaska aus Schwäbisch Gmünd ab. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Freitag, 10. September 2021

Thorsten Vaas

Gut anderthalb Jahre lang war der Familienzirkus in Schwäbisch Gmünd gestrandet, musste geradezu um seine Existenz bangen. „Wenn die Gmünder Bevölkerung nicht gewesen wäre, hätten wir es nicht geschafft“, sagt Zirkusdirektor Alois Frank, dem die Dankbarkeit für die immense Hilfsbereitschaft geradezu ins Gesicht geschrieben steht.





Warum es Glück im Unglück war, gerade in Schwäbisch Gmünd gestrandet gewesen zu sein, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



