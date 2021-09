Volkshochschule Gmünd: Programmheft für das neue Semester

Das VHS-​Team. Foto: nb

Mit einem 176 Seiten umfassenden Programmheft, 1200 Angeboten und 18.000 Unterrichtsstunden startet die Gmünder Volkshochschule gewohnt umfangreich ins neue Semester. Ein Semester, das ganz im Zeichen des 75-​jährigen Jubiläums steht.

Freitag, 10. September 2021

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer







Was alles geboten wird und welche Neuerungen es gibt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Das vergangene Jahr mit all seinen Einschränkungen hat auch den Alltag an der Gmünder Volkshochschule mächtig durcheinander gewirbelt. Dort, wo sich tagein, tagaus Menschen aller Altersklassen trafen, um sich weiterzubilden, war plötzlich Stillstand eingekehrt.Spätestens beim Blick in das neue VHS-​Programmheft scheint die Zeit der Pandemie nun für einen Moment vergessen. Mit einem 176 Seiten umfassenden Programmheft startet die Gmünder Volkshochschule gewohnt umfangreich ins neue Semester.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



134 Aufrufe

114 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen