Wahlkampf: Podiumsdiskussion mit Saskia Esken in Schwäbisch Gmünd

Foto: esc

Die SPD-​Bundesvorsitzende Saskia Esken diskutierte in Schwäbisch Gmünd gemeinsam mit dem SPD-​Kandidaten Tim-​Luka Schwab, dem Hochschuldozenten Dr. Helmar Schöne und der GEW-​Vorsitzenden Farina Selmer.

Freitag, 10. September 2021

Edda Eschelbach

Um den Wahlkampf ihres Parteigenossen Tim-​Luka Schwab zu unterstützen besuchte die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken, Schwäbisch Gmünd. Themen der Diskussion waren einerseits die durch Corona entstandenen Belastungen und Erfahrungen an Schulen und Hochschulen, andererseits auch die corona-​unabhängigen Probleme im Bildungsbereich, die die künftige Regierung in den kommenden vier Jahren angehen muss.





Was die Diskussionsteilnehmer und –teilnehmerinnen von der künftigen Bundesregierung erwarten, steht am 11. September in der Rems-​Zeitung.



94 Wörter

