Altersgenossen: Das doppelte 40er-​Fest

Fotos: astavi

Am Samstag feierte der AGV 1981 sein 40er-​Fest. Doch dieses Jahr gab es etwas, was so in Schwäbisch Gmünd noch nie stattgefunden hat: Beim Umzug zogen zwei Altersgenossenvereine durch Schwäbisch Gmünd. Alle Altersgenossen und Altersgenossinnen mussten einen 3G-​Nachweis erbringen, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Für das gesamte AGV-​Fest waren für Nichtgeimpfte PCR-​Tests Pflicht.

Samstag, 11. September 2021

Edda Eschelbach

38 Sekunden Lesedauer



Dem AGV 1981 voraus gingen am Samstag die Altersgenossen und– genossinnen des Jahrgangs 1980. Nachdem diese ihren Umzug coronabedingt dreimal verschieben mussten, feierten sie ebenfalls am Samstag ihren 40er. Nur eben ein Jahr später.







Den Ablauf des doppelten Jahrgangsfestes beschreibt die Rems-​Zeitung am 13. September. Videos zu den Umzügen von AGV 1980 und 1981 und vom Aloislelied gibt es auf der Facebookseite der Rems-​Zeitung: AGV 1980 — AGV 1981 — Aloislelied

