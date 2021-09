Gartenmesse in Gmünd: „Garten, Gold & Gsälz“ am 18./19. September

Einen Gsälzkönig und eine Gsälzkönigin gibt es auch in diesem Jahr nicht, doch die Gartenmesse „Garten, Gold & Gsälz“ in Gmünd findet statt. Dieses Mal gelten bestimmte Vorgaben, unter anderem die 3 G-​Regel.

122 Aussteller werden am 18. und 19. September die neuesten Gartentrends, eine Vielfalt an Pflanzen, stilvolle Wohnideen und Accessoires präsentieren. Dies mit dem Stadtgarten an einem Ort, der laut Eventmanager Robert Frank das richtige Ambiente für einen Gartenmarkt hat.







Was die Besucher erwartet, welche Regeln gelten und wie die Planungen für den Gmünder Weihnachtsmarkt voranschreiten, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



