Schattentheatermuseum Gmünd: RZ-​Serie „Dem Schattenspiel auf der Spur“

Foto: privat

Wer nach Java oder Bali reist, wird mit Sicherheit einer Schattenspiel-​Truppe begegnen. In dem 260 Millionen Menschen umfassenden Inselstaat gibt es sehr viele Schattenbühnen. Allein auf Java über 1000.

Samstag, 11. September 2021

Nicole Beuther

27 Sekunden Lesedauer







Welche Unterschiede es zum Schattenspiel in Deutschland gibt und was in der Ausbildung zum Schattenspieler alles erlernt wird, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Der Schattenspieler wird dort „Dalang“ genannt und hoch verehrt. Er hat eine priesterähnliche Stellung und wird zu religiösen Feiern eingeladen: zur Geburt eines Kindes, zu Hochzeiten, Bestattungen und Tempelfesten. Die ganze Dorfgemeinschaft nimmt teil und lauscht die ganze Nacht hindurch dem Spiel. Für die vielen Touristen werden heute auch zweistündige Aufführungen angeboten.

