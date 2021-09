Gertrud Müss zum 100. Geburtstag

Im Park des Pflegeheims Schönblick feierte Gertrud Müss, geborene Wieland, am Sonntag ihren 100. Geburtstag. Im Margaritenheim geboren, verbrachte sie die ersten zehn Jahre ihres Lebens mit ihren Eltern in der Hospitalgasse in Schwäbisch Gmünd.

Sonntag, 12. September 2021

Edda Eschelbach

Wer zum Gratulieren kam und wie das Leben von Gertrud Müss verlief, berichtet die Rems-​Zeitung am 13. September.



Bis vor zehn Jahren wohnte sie mit Tochter und Schwiegersohn Gerhard Walter Schwarz, vielen Gmündern als Kenner der Stadtgeschichte, Musikkritiker und Kunstmäzen bekannt, im gemeinsamen Haus auf dem Rehnenhof. Als ihre Kräfte nachließen, war sie auf Pflege angewiesen und zog in das Pflegeheim Schönblick, wo sie sie bis heute Hilfe und Unterstützung erhält.

