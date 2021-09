Tag des offenen Denkmals: Gmünd hat viel zu bieten

Seit 1993 findet der Tag des offenen Denkmals unter der Koordination der Deutschen Stiftung Denkmalschutz immer am zweiten Sonntag im September statt. So auch am Sonntag in Schwäbisch Gmünd, wo unter dem Motto „Sein und Schein“ zahlreiche Denkmale geöffnet waren.

Sonntag, 12. September 2021

Edda Eschelbach

36 Sekunden Lesedauer



Mit dem Motto „Sein und Schein“ wird auf die möglichen multiperspektivischen Sichtweisen und Facetten des individuellen Betrachters und dessen diverse Sichtweisen – je nach Vorverständnis – verwiesen. Dabei stellt sich nicht die Frage nach der richtigen Rezeption, da nach dem Kommunikationsmodell immer der Empfänger der Botschaft, hier des künstlerischen Eindrucks, über den Wert der Botschaft entscheidet. Die Vielfalt der Angebote von beachtenswerten Denkmalen erreicht dabei in Schwäbisch Gmünd eine erstaunliche Breite und Diversität – Geschichte zum Anfassen auch am Sonntag.





Die besonderen Orte in Schwäbisch Gmünd, die am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals geöffnet hatten, werden in der Rems-​Zeitung am 13. September beschrieben.



