Bürgermeisterwahl: Christian Joswig bewirbt sich in Heubach

Der parteilose Architekt Christian Joswig, bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters in Heubach. Als Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft bei der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd hat der 34-​jährige Böbinger bereits viel Verwaltungserfahrung gesammelt.

Montag, 13. September 2021

Warum er sich in Heubach bewirbt, und was er als Bürgermeister bewirken will, berichtet Christian Joswig am 14. September in der Rems-​Zeitung.



Christian Joswig, geboren und aufgewachsen in Ostfildern/​Ruit nahe Stuttgart, lebt seit rund 20 Jahren im Ostalbkreis. Seit kurzem ist er Familienvater geworden und wohnt gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter in Böbingen an der Rems.

