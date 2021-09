Burgruine Rosenstein: Betrunken am Abgrund geschlafen

Ein betrunkener Mann hat am Samstagabend auf der Mauer der Burgruine Rosenstein geschlafen. Gleich neben einem 50 Meter tiefen Abgrund.

Montag, 13. September 2021

Thorsten Vaas

Am Samstag gegen 19.45 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass auf der Mauer der Burgruine Rosenstein eine betrunkene und torkelnde Person unterwegs sei. Tatsächlich stellten die Polizisten auf der Ruinenmauer, an der vordersten Kante des rund 50 Meter tiefen Abhangs, eine schlafende Person fest. Minutelnag sprachen sie den Mann an, der letztlich geweckt und dazu gebracht wurde, sich vom Abgrund zu entfernen. Der stark alkoholisierte Mann, der fast 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte, gab an, dass er ungesichert über eine Kletterroute auf die Ruine gestiegen sei.Zur weiteren Abklärung sollte der 25-​Jährige Mann zum Streifenwagen und anschließend zur Dienststelle gebracht werden. „Nachdem er sich erheblich gewehrt hatte, musste er in Gewahrsam genommen werden“, teilt die Polizei mit. Der junge Mann leistete weiterhin erheblichen Widerstand und versuchte mehrfach nach den Beamten zu treten. Eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt. Durch einen Richter wurde anschließend der Gewahrsam bis zum nächsten Morgen angeordnet, so dass der 25-​Jährige seinen Rausch im Polizeirevier ausschlafen konnte.

