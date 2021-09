Göggingen: Radfahrerin schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist eine Radfahrerin am Sonntag in Göggingen. Sie stürzte, und ein Sprinter-​Fahrer konnte nicht mehr ausweichen.

Montag, 13. September 2021

Thorsten Vaas

Sie war gegen 14.15 Uhr auf der Burgklinge in Fahrtrichtung Götzenbachstausee unterwegs. Im Kurvenbereich kam die Radlerin aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Ein entgegenkommender 24-​jähriger Fahrer eines Sprinter versuchte anscheinend, der Radlerin auszuweichen, was jedoch nicht gelang, so dass die Radfahrerin durch den Klein-​LKW schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

