Mia Pitroff in Heubach: Hammerharte Feststellungen

„Wahre Schönheit kommt beim Dimmen“ lautete das Motto bei der Kabarettvorstellung von Mia Pitroff im Evangelischen Gemeindehaus in Heubach.

Montag, 13. September 2021

Edda Eschelbach

Scheinbar banale Themen und sehr lakonisch sarkastischer Humor, der pointensicher die kleinen und größeren Gemeinheiten und Notstände des Alltags unter die Lupe nimmt, kennzeichnet das bewusst nicht widerspruchsfreie Programm dieser ungewöhnlichen Künstlerin, die sich mit treffsicheren Pointen zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch sowie Kindern und Karriere bewegt und gleichzeitig nachdenkliche und poetische, aber auch hammerharte Feststellungen mit dem Publikum teilt.





Wer den ausführichen Bericht über das Gastspiel von Mia Pitroff in Heubach lesen möchte: Er wird am 14,. September in der Rems-​Zeitung veröffentlicht.



