Mutlanger Kochduell: Gefühlskoch gegen Köchin mit Talent

Fotos: dw

Am letzten Veranstaltungstag des Mutlanger Dorfsommers gab es mit dem Kochduell noch einmal eine Herausforderung der besonderen Art: Bürgermeisterin Stephanie Eßwein trat gegen ihren Amtskollegen aus Waldstetten, Michael Rembold an.

Montag, 13. September 2021

Edda Eschelbach

„Ich kann zwar nicht kochen, aber ich werde alles geben“, war die Antwort von Bürgermeister Michael Rembold auf die telefonische Anfrage von Mutlangens Bürgermeisterin Stephanie Eßwein, ob er denn in einem Kochduell gegen sie antreten würde.







Wie das Kochduell verlief, und wer am Ende den Kochlöffel vorn hatte, steht am 13. September in der Rems-​Zeitung.



