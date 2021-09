Eindringling aus der Wohnung vertrieben

Für viele Menschen ist es schlicht eine Horrorvorstellung, dass plötzlich ein fremder Mann im Schlafzimmer steht. Dies passierte nun in Böbingen — wobei der beherzte Wohnungsinhaber den Eindringling durch sein energisches Auftretten davon jagte.

Dienstag, 14. September 2021

Gerold Bauer

verließ dieser fluchtartig die Wohnung.







Der Mann war etwa 35 Jahre alt und trug

Erst am Montag wurde der Polizei bekannt, dass bereits am Freitagmorgen gegen 5Uhr ein bislang unbekannter Mann in eine unverschlossene Wohnung in derBahnhofstraße eindrang und dort im Bereich des Schlafzimmers vom Wohnungsinhaberangetroffen wurde. Nachdem der Wohnungsbesitzer den Eindringling anbrüllte,

