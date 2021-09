Mobilität: Cargobikes haben in verkehrsgeplagten Innenstädten Zukunft

Foto: hs

„Die Lastenfahrräder werden zukünftig im innerstädtischen Verkehrsgeschehen eine große Rolle spielen“, so zeigte sich am Montag Bürgermeister Julius Mihm anlässlich des „Gastspiels“ der „Cargobike Roadshow“ am Johannisplatz überzeugt.

Dienstag, 14. September 2021

Heino Schütte

26 Sekunden Lesedauer



Die Ausstellung mit Probefahrten einer ganzen Palette sogenannter E-​Cargobikes war zugleich Einstimmung auf die Europäische Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September auch in Schwäbisch Gmünd sowie auf den Gmünder Nachhaltigkeitstag, der am Samstag, 18. September, auf dem Johannisplatz über die Bühne gehen wird. Zahlreiche Beteiligte sind am Start, um die Bevölkerung zu Fragen der Mobilitäts– und Klimawende zu sensibilisieren – und Antworten zu liefern.

55 Aufrufe

104 Wörter

11 Minuten Online



