Ab Donnerstag gilt die neue Corona-​Verordnung

Foto: picture alliance /​CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Am Donnerstag tritt in Baden-​Württemberg die neue Corona-​Verordnung in Kraft. Künftig gibt es ein dreistufiges Warnsystem mit strengeren Regeln bei sich abzeichnender Überbelastung der Krankenhäuser. Maßgeblich ist die Hospitalisierungsinzidenz.

Mittwoch, 15. September 2021

Thorsten Vaas

21 Sekunden Lesedauer



Mit einer neuen Corona-​Verordnung soll sichergestellt werden, dass es nicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystems durch Covid-​19-​Erkrankungen kommt. Denn weil sich noch nicht ausreichend viele Menschen haben impfen lassen, droht in den Krankenhäusern eine neue Corona-​Welle. Die Maßnahmen der neuen Corona-​Verordnung sollen ein schnelles Ansteigen von Corona-​Fällen vermeiden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



134 Aufrufe

86 Wörter

26 Minuten Online



Beitrag teilen