Fußball-​Bezirkspokal: Ein „Gmünder“ Duell im Achtelfinale

Foto: RZ

Im Vereinsheim des SV Ebnat ist an diesem Mittwochabend das Achtelfinale des Fußball-​Bezirkspokals ausgelost worden. Sechs „Gmünder“ Mannschaften sind im laufenden Wettbewerb noch vertreten.

Mittwoch, 15. September 2021

Alex Vogt

29 Sekunden Lesedauer







Das Achtelfinale im Überblick:







VfB Tannhausen – SSV Aalen

TV Weiler – TSG Abtsgmünd

SF Dorfmerkingen II – SG Bettringen

SG Hohenmemmingen/​Burgberg – TSG Hofherrnweiler II

TSG Nattheim – FC Germania Bargau

TV Straßdorf – TV Steinheim

TSG Schnaitheim – TV Neuler

SG Hohenstadt/​Untergröningen – SF Lorch





Im Bezirkspokal-​Achtelfinale, das am Mittwoch, 22. September, ausgetragen wird, kommt es nur zu einem „Gmünder“ Duell. Der Titelverteidiger Sportfreunde Lorch aus der Bezirksliga tritt beim ambitionierten B-​Ligisten SG Hohenstadt/​Untergröningen an. Gespielt wird am 22. September um 17.15 Uhr in Hohenstadt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



87 Aufrufe

116 Wörter

20 Minuten Online



Beitrag teilen