Polizeieinsatz in Aalen: Psychisch auffällige Person in Einkaufscenter

Gegen 22.30 Uhr am Dienstag wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass sich in einem Einkaufscenter in der Heinrich-​Rieger-​Straße eine Person mit einem Messer in der Hand aufhalten und das Personal bedrohen würde.

Mittwoch, 15. September 2021

Nicole Beuther

Die ersten eintreffenden Polizeistreifen konnten die Person bereits lokalisieren und stellten sicher, dass sämtliche Mitarbeiter das Einkaufszentrum verlassen hatten. Anschließend wurden starke Polizeikräfte nachgefordert und das Gebäude umstellt. Nachdem festgestellt werden konnte, wo sich der 40-​jährige Mann im Gebäude aufhielt, drangen SEK-​Kräfte in das Gebäude ein und nahmen den Mann fest. Da sich der 40-​Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand.

