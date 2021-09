Wen tödliche Hitzewellen treffen

Die Klimaforscherin Friederike Otto sagt extreme Hitze für Südeuropa voraus. Welches Szenario sieht sie für Deutschland?

Das Ahrtal leidet unter den katastrophalen Folgen eines Hochwassers, in Südeuropa haben den Sommer über Waldbrände gewütet. Inwiefern ist bei diesen Ereignissen der Klimawandel mit im Spiel? Die Physikerin Friederike Otto gibt Antworten.Wir haben Folgendes untersucht: Wie extrem ist dieses Ereignis in der Welt, in der wir heute leben, mit der derzeitigen Konzentration von Treibhausgasen? Mit der momentanen globalen Erwärmung von 1,2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit? Unsere Berechnungen haben ergeben, dass extreme Niederschläge dieser Stärke im Durchschnitt alle 400 Jahre zu erwarten wären.Das kann man so auch nicht sagen. Mit Blick auf die Katastrophe im Ahrtal haben unsere Klimasimulationen ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis ohne den Klimawandel deutlich seltener gewesen wäre. Das Risiko wurde etwa verdoppelt.

