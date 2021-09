Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung: Seit zehn Jahren gibt es die Außenstelle in Gmünd

Foto: nb

Die Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung — eine Außenstelle des Zentrums für Psychiatrie Winnenden – ist nun schon seit zehn Jahren im Haus der Gesundheit in Gmünd untergebracht. Landrat Joachim Bläse hat bei einem Besuch die Bedeutung der Einrichtung unterstrichen.

Freitag, 17. September 2021

Nicole Beuther

36 Sekunden Lesedauer



Der erste Lockdown im vergangenen Jahr hat auch den Alltag der Klinik gehörig auf den Kopf gestellt. Plötzlich herrschte Stillstand. Von einer Sekunde auf die nächste. Für die pflegerische Leiterin Sabine Frank und ihre Kollegen bedeutete das, fortan unendlich viele Telefongespräche zu führen. Drei Monate lang. Von Montag bis Freitag. Von früh bis spät. Für die Mitarbeiter in dieser Zeit der einzige Weg, weiterhin den persönlichen Kontakt zu den Suchterkrankten zu halten. Eine gänzlich neue Erfahrung. Eine, auf die Frank künftig gerne verzichten würde.







Wie der Alltag in der Tagesklinik aussieht und welche Ansätze die therapeutischen Angebote haben, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



